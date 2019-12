'Vertrokken Boeing-baas krijgt miljoenen mee'

In zijn bijna 4,5 jaar aan het roer van de vliegtuigbouwer verdiende Muilenburg al tientallen miljoenen dollars, het merendeel in de vorm van aandelenopties en bonussen. Daar kan nog eens 26,5 miljoen dollar bijkomen. Ook krijgt Muilenburg nog een aanvullend pensioen ter waarde van ruim 13 miljoen dollar mee en heeft hij aandelen die ook nog eens zoveel waard zijn. Afhankelijk van de beurskoers in de komende jaren kan de waarde daarvan nog stijgen.

Overigens had Boeing zich flink wat geld kunnen besparen. Door Muilenburg zelf te laten opstappen houdt hij recht op de volledige gouden handdruk. Was hij ontslagen dan had de vliegtuigbouwer een deel van dat geld zelf kunnen houden.

Opvallend is ook een bedrag van 8300 dollar waar Muilenburg recht op heeft. Dat is bedoeld voor de voorbereiding van zijn belastingaangifte in het jaar na zijn vertrek bij Boeing.