Wall Street zakt licht weg

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn dinsdag met kleine minnen begonnen aan een korte handelsdag. De beurzen zijn maar een halve dag geopend en sluiten alweer om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Ook eerste kerstdag hebben de handelaren vrij, waardoor nu al dunne handel wordt verwacht. Ook is er weinig richtinggevend nieuws.

De Dow-Jonesindex stond na enkele handelsminuten 0,1 procent lager op 28.538 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde een fractie in tot 3222 punten en schermenbeurs Nasdaq daalde ook marginaal naar 8943 punten.

Boeing (plus 0,2 procent) staat opnieuw in de belangstelling. Maandag steeg de vliegtuigbouwer flink vanwege het vertrek van topman Dennis Muilenburg. Een dag later kwamen er berichten dat de Europese Commissie de overname van Embraer niet zomaar goed wil keuren. De marktwaakhond zou veel extra informatie hebben opgevraagd die tot wel twintig jaar terug reikt.

Uber

Taxibedrijf Uber daalde 0,4 procent na het vertrek van oud-topman Travis Kalanick als bestuurder. Kalanick, die de afgelopen maanden al ruim 2 miljard dollar aan aandelen verkocht, wil zich gaan richten op nieuwe bedrijven en liefdadigheid. Verder haalde Uber een overwinning in de rechtszaal. Een wet in New York die het Uber-chauffeurs verbood om lang rondjes te rijden op zoek naar een nieuwe passagier, werd geschrapt.

Chipmaker Advanced Micro Devices (AMD) dikte 1,4 procent aan na een verhoging van het koersdoel door RBC. Het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Synthorx steeg 4,1 procent. In een officiële melding maakte het bedrijf bekend een overnamebod van 70 dollar per aandeel naast zich neer te hebben gelegd voordat het een bod van Sanofi van 68 dollar per aandeel accepteerde.

Wesco

Distributeur van elektronica Wesco steeg 6,6 procent. het bedrijf doet een overnamebod op Anixter, waarmee het een bod van investeerder Clayton, Dubilier & Rice overtrof. Die investeerder deed op zijn beurt weer een bod op Wesco.

De euro was 1,1080 dollar waard gelijk aan de stand bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,6 procent tot 60,90 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 66,96 dollar per vat.