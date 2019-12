Twee mannen gewond door vuurwerk in Den Bosch

Twee mannen van 32 jaar oud zijn maandagavond in Den Bosch zwaargewond geraakt door het afsteken van illegaal vuurwerk. Dat maakte de politie dinsdag bekend. De mannen uit Den Bosch en Berlicum staken in een voetbalkooi aan de Zesde Haren zeer zwaar knalvuurwerk af, dat door de politie wordt omschreven als een mortiergranaat. Het vuurwerk ontplofte bij hun gezichten. Beide mannen worden dinsdag geopereerd in Het Oogziekenhuis in Rotterdam. Een van hen is een oog kwijt.