Passagiersrecord voor luchthaven Brussel

Brussels Airport sluit 2019 af met een nieuw passagiersrecord. Op dinsdag werd al het aantal van 26 miljoen reizigers bereikt, meldde een woordvoerster van de luchthaven. Het oude record was 25,7 miljoen reizigers in 2018.

Tijdens deze kerstvakantie verwacht Brussels Airport 980.000 passagiers te verwerken. Populaire bestemmingen zijn onder meer Madrid, Barcelona, Lissabon en New York.

De luchthaven van Brussel is ten opzichte van Schiphol relatief een kleine speler. Nederlands grootste luchthaven verwelkomde in 2018 circa 71 miljoen reizigers. Na de eerste elf maanden van het jaar stond de passagiersstroom op Schiphol op 66,3 miljoen reizigers. Dat was 0,8 procent meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.