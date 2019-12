Nationale Vuurwerk krijgt Nederlandse soundtrack

Het is de dertiende keer dat de vuurwerkshow op en rond de Nieuwe Maas in Rotterdam plaatsvindt. Nu dus voor het eerst met een "Nationale Soundtrack". Het is te zien op RTL 4 en de andere RTL-zenders. Eerder deze maand werd bekend dat dit jaar ecologisch vuurwerk de lucht ingaat. Er is deels gekozen voor vuurwerk dat minder afval oplevert en minder milieubelastende stoffen uitstoot.

De publieke omroep zendt met oud en nieuw het nationale aftelmoment uit vanaf de Hofvijver in Den Haag. Om 23.50 uur is op NPO 1 de rechtstreekse uitzending met een sfeerimpressie, aftellen naar het begin van 2020 en het afsteken van vuurwerk.