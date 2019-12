Hogere beloningen voor bazen Netflix

Netflix heeft de beloning voor bestuurders verhoogd, waaronder die voor topman Reed Hastings en zijn rechterhand Ted Sarandos, die onder meer verantwoordelijk is voor successeries van de onlinevideodienst. Hastings, die medeoprichter is van Netflix, krijgt 34 miljoen dollar in aandelenopties, hetgeen een stijging van 10 procent is. Zijn jaarsalaris daalt een fractie tot 650.00 dollar.