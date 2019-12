Hof oordeelt over inspectierapport islamitisch Haga Lyceum

Het gerechtshof in Den Haag oordeelt dinsdag over de publicatie van het vernietigende inspectierapport over het Cornelius Haga Lyceum. De islamitische middelbare school in Amsterdam vocht het oordeel van de voorzieningenrechter aan, die eerder toestond dat de conclusies van de Inspectie van het Onderwijs naar buiten werden gebracht.