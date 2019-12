Politie lost waarschuwingsschoten bij arrestaties Den Haag

De politie heeft in Den Haag twee waarschuwingsschoten gelost tijdens een arrestatie van twee verdachten. Dat gebeurde aan de Herman Costerstraat, vlakbij de Haagse Markt. De politie kreeg in de nacht van maandag op dinsdag rond 00.35 uur een melding van een verdachte situatie in een horecagelegenheid in die straat. Waar de twee van verdacht worden, is niet bekend.