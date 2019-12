Vliegtuig raakt van landingsbaan op luchthaven Neurenberg

Een passagiersvliegtuig is maandagmiddag van de landingsbaan geraakt op de luchthaven van de Duitse stad Neurenberg. Het toestel met aan boord 140 passagiers en bemanningsleden kwam in het gras terecht. Niemand raakte gewond, meldt de politie.

Volgens lokale media was het vliegtuig veilig geland, maar schoot het door nog onbekende oorzaak van de landingsbaan tijdens het taxiën. De inzittenden zijn na het incident per bus naar de terminal gebracht. Het is niet duidelijk of het toestel van de Turkse budgetluchtvaartmaatschappij Onur Air schade heeft opgelopen.