Stefan Stasse is ziek en presenteert Top 2000 niet

Radio-dj Stefan Stasse is dit jaar niet te horen als dj tijdens de Top 2000 op NPO Radio 2. Hij heeft een longontsteking, aldus de zender. Annemieke Schollaardt neemt zijn uren in de avond over en presenteert de lijst tussen 20.00 uur en 22.00 uur. Emmely de Wilt neemt vervolgens de plek van Schollaardt over; zij is van 06.00 uur tot 08.00 uur te horen.