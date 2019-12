Kleine uitslagen op Europese beurzen

De Europese beurzen zijn maandag overwegend in de buurt van de slotstanden van vrijdag gesloten. Beleggers namen geen grote posities in aan het begin van de verkorte handelsweek rond kerst. Daarnaast bleef de blik gericht op ontwikkelingen rond de zogeheten eerste fase van een handelspact tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak zat het aandeel Curetis in de lift na positief nieuws over een middel van het biotechnologiebedrijf.