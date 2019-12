Aandeel Boeing in de lift na vertrek topman

Boeing staat maandag in de schijnwerpers op de beurzen in New York. Beleggers zetten het aandeel ruim 3 procent hoger na het bericht dat topman Dennis Muilenburg per direct opstapt. Volgens de vliegtuigbouwer is zijn vertrek nodig om het vertrouwen in het bedrijf te herstellen. Dat liep een flinke deuk op door de problemen met de 737 MAX.