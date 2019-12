Ryanair verliest rechtszaak om overstap bestuurder naar easyJet

Peter Bellew, de voormalig operationeel directeur van Ryanair, mag per 1 januari aan de slag gaan bij concurrent easyJet. Dat heeft een rechter bepaald in een zaak die door Ryanair was aangespannen. De Ierse prijsvechter meende dat in het concurrentiebeding was bepaald dat er minstens een jaar tussen het einde van zijn dienstverband bij Ryanair en een contract bij een concurrerende maatschappij moest zitten. De rechter ging daar niet in mee.