'Chatapp ToTok gebruikt voor spionage voor Emiraten'

De chatapp ToTok, die steeds populairder wordt, is eigenlijk een middel van de Verenigde Arabische Emiraten om mensen te bespioneren. De app volgt "elk gesprek, elke beweging, elke onderlinge band, elke afspraak, elk geluid en elk beeld" van mensen die het hebben geïnstalleerd. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen in The New York Times, dat onderzoek naar de app heeft gedaan.

ToTok is over de hele wereld in de afgelopen maanden miljoenen keren geïnstalleerd. De app is gemaakt door het bedrijf Breej Holding.

Volgens The New York Times zit de DarkMatter Group erachter. Officieel is dit een cyberbeveiliger, maar feitelijk zouden het cyberspionnen voor de Emiraten zijn.Ook het bedrijf PAX AI, dat kunstmatige intelligentie gebruikt om data te doorzoeken, zou betrokken zijn bij ToTok. PAX AI komt ook uit de Emiraten en zou ook banden met de DarkMatter Group hebben.

Uit App Store

DarkMatter zou hulp krijgen van Amerikaanse en Israëlische oud-spionnen. De Emiraten zijn een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten.

Apple en Google hebben ToTok vorige week uit de App Store en de Play Store gehaald, meldt The New York Times. Dat betekent dat de app niet meer kan worden geïnstalleerd, maar hij blijft op de telefoon staan van mensen die hem al hebben gedownload.