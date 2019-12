AEX begint licht lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag licht lager begonnen aan de korte kerstweek. Ook de andere Europese beurzen openden met kleine koersuitslagen. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en hielden de blik gericht op ontwikkelingen rond de zogeheten eerste fase van een handelspact tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 608,69 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 908,25 punten. De beurs in Parijs daalde 0,1 procent en Londen verloor 0,2 procent. Frankfurt bleef onveranderd.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was verzekeraar Aegon met een verlies van 1,1 procent. Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 0,4 procent. Het bedrijf verkoopt de helft van zijn transportdochter Global Chartering aan DryLog. De twee ondernemingen brengen het transportbedrijf onder in een joint venture. ArcelorMittal houdt aan de verkoop 530 miljoen dollar over waarmee de schuld wordt verkleind.