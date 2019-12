NS: meer reizigers met trein de grens over

Vier miljoen reizigers hebben dit jaar vanuit Nederland de trein genomen naar een bestemming in het buitenland. Dat is een groei van 13 procent, ofwel bijna een half miljoen reizigers, ten opzichte van 2018. Dat meldt NS International.

De internationale treinen naar Brugge en naar vliegveld Brussel ontvingen 22 procent meer reizigers en noteerden daarmee de sterkst groei. Ook Berlijn (+20 procent) en Düsseldorf (+15 procent) bleken populaire reisbestemmingen onder treinreizigers.

"De internationale trein stond afgelopen jaar volop in de belangstelling", zegt Heike Luiten, directeur NS International. Steeds meer reizigers weten de trein te vinden als comfortabele een duurzame manier van reizen."

NS International vindt het opvallend dat bestemmingen verder weg in Europa, zoals Bordeaux (+61 procent), Milaan (+56 procent) en Barcelona (+31 procent) ook flinke groei hebben geboekt. "In absolute aantallen blijft het met enkele tienduizenden treinreizigers per jaar misschien bescheiden, toch is de groei indrukwekkend", aldus Luiten.