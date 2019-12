Weer doden bij gevechten in gevangenis Honduras

Tijdens gevechten tussen gevangenen in een bajes in het midden van Honduras zijn zondag achttien doden gevallen. Dat laat een woordvoerder van het leger via lokale media weten. Het is de tweede keer in korte tijd dat er doden vallen tijdens ongeregeldheden in een gevangenis.

Volgens een woordvoerder van de gecombineerde nationale veiligheidsmacht, beter bekend als Fusina, gingen de gevangenen elkaar te lijf met vuurwapens, messen en machetes. Twee dagen geleden kwamen bij een ruzie tussen twee rivaliserende bendes in een gevangenis in de Hondurese stad Tela ook al achttien mensen om en raakten zestien mensen gewond.

Woensdag riep de overheid nog de noodtoestand uit vanwege de veiligheidssituatie in meerdere gevangenissen. In Hondurese gevangenissen zijn vaak geweldsincidenten, doordat de gevangenissen overvol zitten. Het gaat vaak om ruziënde bendes die de controle over de gevangenis in handen willen krijgen.

Ook buiten de gevangenismuren is er sprake van veel bendegeweld in het Midden-Amerikaanse land. Door het toenemende aantal incidenten is het een van de meest gewelddadige landen ter wereld geworden.