Roemenen herdenken slachtoffers van de revolutie in 1989

Duizenden mensen deden zondag in de Roemeense hoofdstad Boekarest mee aan een herdenkingsmars voor de slachtoffers van de revolutie. Die leidde 30 jaar geleden het einde in van de communistische dictatuur van Nicolae Ceaușescu.

De betogers hielden een minuut stilte op het Plein van de Revolutie en lieten vervolgens honderden ballonnen los. Die symboliseerden de 1142 mensen die tijdens de opstand werden gedood.

President Klaus Iohannis en verschillende ministers van zijn centrumrechtse regering legden herdenkingskransen en staken kaarsen aan voor een monument voor de slachtoffers. "We willen de waarheid weten over december 1989," zei Iohannis enkele uren eerder, toen hij een tentoonstelling over de revolutie opende. "We willen dat de schuldigen worden veroordeeld en dat gerechtigheid wordt gedaan", zei hij.