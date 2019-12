Soedan onderzoekt misdaden in Darfur

Justitie in Soedan start een onderzoek naar ernstige misdaden circa 15 jaar geleden gepleegd in de westelijke regio Darfur tijdens het regime van Omar Hassan al-Bashir. Die greep als generaal in 1989 de macht en zijn regime kwam in april dit jaar na maanden van massale protesten ten val.

De hoogste baas bij het Soedanese Openbaar Ministerie, Tagelsir al-Heber, zei dat het onderzoek zich richt op misdaden die door 'leden van het regime' zijn gepleegd vanaf 2003. Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag vaardigde al meer dan tien jaar geleden een arrestatiebevel tegen al-Bashir uit wegens misdaden in Darfur. Het is onduidelijk of aanklager al-Heber het ICC in de wielen rijdt met zijn vervolging.

In de eerste jaren van deze eeuw was er een bloedige strijd in Darfur. Daarbij zette al-Bashir etnisch Arabische milities, de Janjaweed, in om tegenstanders en bepaalde zwart-Afrikaanse bevolkingsgroepen te verdrijven. Volgens het ICC heeft het regime zich daarbij ook schuldig gemaakt aan volkerenmoord.