Britse kerk legt techinvesteringen langs geloofsmeetlat

De Church of England is begonnen met een onderzoek of deelnemingen in grote technologiebedrijven verenigbaar zijn met het christelijk geloof. Voor het onderzoek trekt een adviesgroep van de kerken twaalf maanden uit. Het gaat onder meer om investeringen in robotica en kunstmatige intelligentie. Dat laatste zou "het idee van God" kunnen ondermijnen.

Volgens de Britse krant The Telegraph helpen ethiekspecialisten en theologen met het bepalen van de koers. Daarbij wordt getoetst of het investeringsfonds van de Church of England, waar vele miljarden inzitten, belangen zou moeten hebben in bedrijven zoals Amazon, Facebook en Google.

De Church of England heeft via verschillende fondsen bijna 12 miljard pond (14,1 miljard euro) aan investeringen in beheer. De kerk speelde eerder een voortrekkersrol bij de beweging om belangen te verkopen in bedrijven die de ethische en milieuregels niet naleven en niets doen om klimaatverandering aan te pakken.

Google-moeder Alphabet behoorde de afgelopen twee jaar tot de meest waardevolle aandelenbelangen van de Church of England. Amazon stond in 2017 ook op die lijst. Dat bedrijf, maar ook andere techbedrijven, kreeg eerder kritiek van de kerkleiders vanwege vermeende belastingontwijking.