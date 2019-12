Winnaars oudste loterij snel bekend in Spanje

De hoofdprijs in de oudste loterij ter wereld, de Spaanse Nationale Kerstloterij of 'El Gordo' (de Dikke) is zondag relatief snel na het begin van de traditionele trekkingsceremonie gevallen. Het serienummer voor de winnende prijsloten was tijdens de uren durende ceremonie in het koninklijke theater in Madrid al na twintig minuten bekend.

Het nummer is 26590 en dat is voor de hoofdprijs, 'El Gordo'. Het gaat in die hoofdprijs om 4 miljoen euro per lot uit de serie en dat bedrag wordt 170 keer uitgekeerd, omdat er 170 loten van de serie verkocht zijn.

De loten zijn 200 euro per stuk en daarom worden ze meestal groepsgewijs aangeschaft door een vereniging, door collega's, door een wijk, dorp of club. Dit jaar zijn er veel winnaars in het Catalaanse Salou en in het westelijke Salamanca, meldden Spaanse media. Naar het loterijkantoor in Salou moet de staatsonderneming Loterijen en Weddenschappen van de Staat het meeste geld, 320 miljoen euro, voor winnaars sturen.

De loterij is in 1812 van start gegaan en razend populair. Meer dan driekwart van de Spanjaarden doet mee. Dit jaar is er aan de kerstloten ongeveer 2,9 miljard euro uitgegeven, 3 procent meer dan in 2018.