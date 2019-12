Marcouch tevreden over verloop kickboks-spektakel

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch is tevreden over het verloop van het Glory-kickboksevent zaterdagavond in het GelreDome. "Arnhem liet zich gisteren van z’n beste kant zien. We kijken terug op een prachtig sportspektakel. Glory en de hulpdiensten verdienen een groot compliment. Net als de bezoekers. Met elkaar hebben we er een onvergetelijke avond van gemaakt", aldus de burgemeester op Twitter.