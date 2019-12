'Slachtoffer steekpartij Den Haag is jonge voetballer'

Het slachtoffer van de steekpartij zaterdagavond op de Goudriaankade in Den Haag, is een 20-jarige speler van de Haagse amateurvoetbalclub HVV Laakkwartier. Op de website staat te lezen dat de club zaterdag werd geïnformeerd dat deze jonge voetballer om het leven is gekomen.

"We zijn intens bedroefd door dit dramatische overlijden van een jongen die zo in het leven stond en nog een lange en positieve carrière voor zich had", schrijft de club. Om 13.00 uur is er in het clubgebouw een bijeenkomst "om dit verlies met elkaar te verwerken en de emoties met elkaar te delen".

De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen en kan ook nog niets zeggen over de toedracht. Drie verdachten zijn aangehouden.