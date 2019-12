2019 was extreem droog én nat

Met alle regen van afgelopen maanden lijkt het misschien niet zo, maar 2019 was in delen van Nederland een heel droog jaar. In het oosten en zuidoosten was voor het tweede jaar op rij sprake van een hoog oplopend neerslagtekort. Het contrast met het westen en noordwesten was groot. Zo viel in Noord-Holland op jaarbasis maar liefst 450 millimeter meer neerslag dan in Limburg, meldt Weeronline.