Op de Goudriaankade in Den Haag is zaterdagavond een man doodgestoken, meldt de politie. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Rond 19.20 uur meldde de politie al dat er in de straat in het stadsdeel Laak een steekincident was en dat daarbij iemand gewond was geraakt. Een paar uur later werd bekendgemaakt dat het slachtoffer was bezweken aan de verwondingen.

De toedracht van het steekincident is niet bekend. De recherche doet onderzoek.