Pompeo: Rusland, China hebben bloed aan hun handen

Rusland en China hebben bloed aan hun handen nadat de twee landen een stokje hadden gestoken voor grensoverschrijdende hulp in Syrië. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zaterdag in een verklaring. De landen spraken vrijdag een veto uit over een resolutie van de VN-Veiligheidsraad om hulpleveringen uit Turkije en Irak voor miljoenen Syrische burgers te leveren.

"Het veto van de Russische Federatie en China gisteren over een resolutie van de Veiligheidsraad die humanitaire hulp toestaat voor miljoenen Syriërs is schandelijk," zei Pompeo.

Rusland, gesteund door China, sprak vrijdag zijn 14e veto uit over een resolutie van de VN-Veiligheidsraad sinds het begin van het Syrische conflict in 2011. De resolutie, opgesteld door België, Koeweit en Duitsland, zou grensoverschrijdende humanitaire hulp voor nog eens twaalf maanden mogelijk maken vanaf twee punten in Turkije en één in Irak. Maar Syrische bondgenoot Rusland wilde de twee Turkse overtochten voor slechts zes maanden goedkeuren en had zijn eigen ontwerptekst voorgesteld.

Sinds 2014 leveren de Verenigde Naties en hulporganisaties Syrië vanuit Turkije, Irak en Jordanië hulpgoederen.