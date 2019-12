Zwaargewonde na schietpartij in woning in Almere

In een woning aan het Stadhuisplein in Almere is zaterdagmiddag iemand neergeschoten, meldt de politie Flevoland. Het slachtoffer, van wie de identiteit nog niet bekend is, is zwaargewond. De politie heeft kort na het incident een verdachte aangehouden in de directe omgeving van de woning. Ook over de identiteit van deze persoon doet de politie nog geen mededelingen.