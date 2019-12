Advocaat zus van Ridouan wil onderzoek arrestatie

De advocaat van een zus van Ridouan Taghi wil een onderzoek door justitie naar de manier waarop de vrouw deze week is gearresteerd en hoe de gegevens over haar in de media terecht zijn gekomen. De vrouw werd maandag met vijf anderen aangehouden. Dat zegt haar advocaat Shirley Splinter van het kantoor Weski-advocaten, die daarmee bevestigt dat een van de arrestanten de zus is van Taghi.