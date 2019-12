Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeluk op A4

De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk op de A4 bij Rijpwetering. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een brandende auto op de snelweg. De hulpdiensten vonden in de uitgebrande Opel Astra een slachtoffer op de bijrijdersstoel. Hij kon niet meer worden gered en overleed ter plaatse. Wie het slachtoffer is, wordt nog uitgezocht.