Gazprom schikt geschil met Kiev voor 2,9 miljard dollar

Het Russische aardgasbedrijf Gazprom heeft geschillen met Oekraïne bijgelegd en betaalt daarvoor naar eigen zeggen Kiev 2,9 miljard dollar (2,6 miljard euro) in een deal die voor 29 december moet worden getekend. Daarmee vervallen de miljardenclaims van Oekraïne en kan het Russische gas ook in het nieuwe jaar via Oekraïne naar Europa worden gepompt.