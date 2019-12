ProRail doet test met langzaam rijdende goederentreinen

De komende twee maanden voert ProRail een proef uit met langzaam rijdende goederentreinen. Gekeken wordt of er minder trillingen optreden als goederentreinen hun snelheid verlagen.

Het ministerie van Infrastructuur heeft opdracht gegeven voor de proef omdat de afgelopen jaren de zorgen en de klachten van omwonenden over trillingen zijn toegenomen. Het onderzoek moet leiden tot een balans tussen meer treinen op het spoor en de leefbaarheid.

Tijdens de proef op de A2-spoorcorridor tussen Meteren en Boxtel past een deel van de goederentreinen de snelheid aan tussen 1.00 en 5.00 uur 's nachts. Normaal rijden ze 80 tot 95 kilometer per uur, tijdens de test wordt dat maximaal 60 kilometer.

Speciale testtrein

Daarnaast gaat er in twee of drie nachten een speciale testtrein rijden die bestaat uit goederenwagons met verschillende gewichten. De testtrein voert een reeks ritten uit met wisselende snelheden van 40, 60 en 95 km per uur.

Van alle ritten worden op 25 meter afstand van het spoor de trillingsniveaus gemeten en wordt de snelheid vastgelegd met camera's.

De proef begint op 23 december en duurt tot half februari.