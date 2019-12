Reisadvies Burkina Faso aangescherpt

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Burkina Faso aangescherpt. Voor het midden, westen en zuiden van het West-Afrikaanse land, inclusief de hoofdstad Ouagadougou, geldt nu dat mensen er beter niet naartoe kunnen reizen, tenzij het echt nodig is.

De veiligheidssituatie in Burkina Faso verslechtert snel, aldus Buitenlandse Zaken. Het aantal incidenten in het midden van het land en langs de zuidgrens met Ghana en Ivoorkust stijgt. Buiten de grote steden neemt het risico op ontvoering en zware criminaliteit toe.

Voor het noorden en oosten gold al code rood, wat inhoudt dat alle reizen daar worden ontraden.

Gewelddadige groeperingen

In Burkina Faso zijn gewelddadige islamitische groeperingen actief. Recent vielen er 37 doden bij een aanval op een konvooi met medewerkers van een Canadees mijnbouwbedrijf. Een aanval op een legerbasis kostte in augustus 24 mensen het leven. In mei schoten tientallen aanvallers zeker zes kerkgangers dood tijdens een dienst.

Afgelopen week werd bekend dat de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Ouagadougou wordt opgewaardeerd, van bijkantoor van de ambassade in Mali naar volwaardige ambassade.