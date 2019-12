Nationale Ballet neemt aanloop naar 'Frida'

Het Nationale Ballet heeft dit weekeinde al de aftrap gegeven naar de dansvoorstelling over de Mexicaanse schilderes Frida Kahlo, die op 6 februari bij het Amsterdamse gezelschap in wereldpremière gaat. Het heeft het eerste deel online gezet van een serie over de totstandkoming van het nieuwe ballet over de kunstenares (1907-1954).

De Colombiaans-Belgische choreografe Annabelle Lopez Ochoa maakt het ballet. Ze houdt zich vooral bezig met de wijze waarop de invalide Kahlo haar verdriet, pijn en immobiliteit in kunst heeft weten om te zetten.

Het wordt een ballet voor vijftig dansers. De Amerikaanse regisseur Nancy Meckler doet de dramaturgie. De kostuums en decors zijn van de Nederlandse Dieuweke van Reij. De Brit Peter Salem componeert muziek voor 'Frida', die wordt gecombineerd met liederen van de Costa Ricaans-Mexicaanse zangeres Chavela Vargas.

Er is dit jaar in ons land nog meer aandacht voor Kahlo. Het Drents Museum in Assen opent in oktober de expositie Viva la Frida! - Leven en werk van Frida Kahlo. Op de tentoonstelling zullen in totaal meer dan tweehonderd objecten te zien zijn, waaronder ruim zestig schilderijen.