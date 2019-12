Vertrouwen in de woningmarkt blijft net aan positief

Nederlanders zijn over het algemeen licht positief over de huizenmarkt. Vooral de lage hypotheekrente die voor starters gunstig is en de stijgende huizenprijzen die huizenbezitters aanspreken, zorgen voor wat optimisme. Dat stelt ING op basis van zijn driemaandelijkse Woonindex.

Die index kwam in het vierde kwartaal uit op 103. Alles boven de 100 punten duidt op optimisme, alles daaronder op pessimisme. In het derde kwartaal kwam de graadmeter nog uit op een stand van 102.

Hoewel woningbezitters positief zijn over de stijgende woningprijzen zijn ze niet geneigd zich daardoor te laten leiden in hun gedrag. Een grote meerderheid van de 50-plussers en 65-plussers wil meer dan twintig jaar in hun huis blijven wonen. Zij denken pas aan verhuizen bij slechtere gezondheid of het overlijden van de partner. Van de 50-plussers is slechts een op de twintig gemotiveerd door een hogere waarde om te verhuizen.

Hypotheek

Huiseigenaren onder de 50 jaar zien gezinsuitbreiding, scheiding, financiële problemen en financiële meevallers als belangrijkste redenen om naar een ander huis om te zien. Van hen zegt 17 procent te willen verhuizen als de waarde van de huidige woning flink stijgt.

Volgens ING denkt net iets minder dan de helft van de starters voldoende hypotheek te kunnen krijgen voor de woning van hun keuze. Een verruiming van de hypotheekregels is echter geen oplossing, zegt Wim Flikweert van de bank. "Het probleem is dat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Het effect van een verruiming is daardoor vooral een stijging van de prijzen."

Bijna alle starters hebben eigen geld om in een woning te steken. De meesten hebben zelf gespaard, maar een kleine 20 procent wordt door de ouders gesteund.