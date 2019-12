Ruim 1,3 miljoen kijkers voor laatste uitzending Pauw

Presentator Jeroen Pauw nam na vijf jaar afscheid. Aan het begin van de laatste aflevering kreeg hij een staande ovatie van het publiek. De gasten eerden hem met hun favoriete fragmenten, waar Pauw zichtbaar ongemakkelijk van werd.

Op 6 januari begint de nieuwe talkshow Op1, die wordt gepresenteerd door vijf duo's. Pauw is daar als producent bij betrokken. Op termijn gaat hij ook deel uitmaken van een presentatieduo.

Het best bekeken programma van de vrijdagavond was The Voice of Holland - The Blind Auditions (ruim 1,7 miljoen kijkers), gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur (1,6 miljoen).