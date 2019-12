Ministerraad India bijeen om aanhoudende protesten

De Indiase premier Narendra Modi heeft de ministerraad bijeengeroepen om te praten over de aanhoudende protesten in het land. In het land wordt volop geprotesteerd tegen een omstreden minderhedenwet van Modi.

Bij de demonstraties zijn afgelopen week al zeker veertien doden gevallen. Door hardhandig ingrijpen van de politie bij protesten in het noordoosten van het land, ontstonden rellen tussen betogers en agenten.

In de overwegend islamitische staat Assam en deelstaat Uttar Pradesh gaan de meeste mensen de straat op. De demonstraties sloegen echter al snel over naar de rest van het land. In hoofdstad New Delhi betogen veel studenten tegen de wet.

De wet maakt het voor minderheden uit Afghanistan, Pakistan of Bangladesh makkelijker om de Indiase nationaliteit te bemachtigen. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims. Zij kunnen volgens de Indiase regering niet worden gezien als onderdrukte minderheden omdat moslims een meerderheid vormen in de drie landen.