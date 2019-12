Pelosi nodigt Trump uit voor jaarlijkse toespraak aan Congres

Voorzitter Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft president Donald Trump uitgenodigd om op dinsdag 4 februari zijn jaarlijkse toespraak voor het Congres te houden. De zogeheten State of the Union zal dan mogelijk plaatsvinden in dezelfde periode dat Trump in de Senaat terechtstaat voor vermeend machtsmisbruik en het tegenwerken van het onderzoek daarnaar.

In de uitnodiging die Pelosi heeft gestuurd zegt ze dat te doen uit respect voor de grondwet. De Democrate is een van de hoofdrolspelers die het afzettingsproces tegen Trump op touw hebben gezet. Pelosi en Trump kunnen elkaars bloed wel drinken.

De Republikeinen en de Democraten steggelen inmiddels over hoelang het afzettingsproces in de Senaat moet duren. Mitch McConnell, de Republikeinse leider in de Senaat, wil het proces zo klein mogelijk houden. De geplande datum van de State of the Union is mogelijk voor hem reden om nog meer vaart erachter te zetten.