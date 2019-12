Herdenking doodgestoken man (64) Hoofddorp met lichtjestocht

In Hoofddorp is vrijdagavond een lichtjestocht gehouden ter nagedachtenis van de 64-jarige man die maandag om het leven kwam bij een roofoverval bij een pinautomaat. De tocht werd live uitgezonden door NH Nieuws. Op de beelden is te zien dat er bij de geldautomaat heel veel bloemen zijn neergelegd.

De tocht, die om 19.00 uur begon, was mede een initiatief van de protestantse kerk De Lichtkring. De rouwmars voerde door de wijk Toolenburg, waar het steekincident met dodelijke afloop plaatshad. De deelnemers, enkele honderden, was gevraagd een lichtje mee te nemen. Bewoners langs de route was gevraagd een lantaarntje of een kaars in de voortuin of achter het raam te zetten om zo "een spoor van licht" door de wijk te creëren.