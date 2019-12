Meer dan de helft van de Nederlanders meldt donorkeuze

Bijna 7 miljoen Nederlanders hebben inmiddels kenbaar gemaakt of ze na hun dood organen willen afstaan. Dat is meer dan de helft van de volwassen Nederlanders.

Dat "het drukker wordt op donorregister.nl" stemt minister Bruno Bruins tevreden, maar hij trapt toch nog maar een nieuwe wervingscampagne af. Over een halfjaar wordt de nieuwe donorwet van kracht. Dan staat iedereen die geen keuze heeft ingevuld, automatisch te boek als iemand zonder bezwaar tegen orgaandonatie.

Om nog meer mensen te bewegen hun keuze op te geven, schotelt Bruins bioscoopgangers in de kerstvakantie voorlichtingsspotjes voor. "Beslissen of je wel of geen orgaandonor wilt worden na je overlijden is niet makkelijk", zegt Bruins. Hij hoopt dat de commercials een gesprek op gang brengen. "Praten met je familie of vrienden over de mogelijke keuzes kan hierbij helpen. Dan weten zij ook direct wat jouw keuze over orgaandonatie is."