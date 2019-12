Celstraf voor man die in Europa spioneerde voor Iran

Een Zweedse rechtbank heeft een Iraaks-Zweedse man die spioneerde voor Iran tot 2,5 jaar cel veroordeeld. De 46-jarige man deed zich voor als journalist en verzamelde informatie over leden van de Arabische Ahwazi-minderheid. Die speelde hij door aan de Iraanse autoriteiten. Hij zou onder meer in Nederland actief zijn geweest.

De man zou in Zweden en andere Europese landen hebben gespioneerd. Uit onderzoek van radioprogramma Argos bleek eerder dat hij in de periode 2015-2018 meerdere keren in Nederland is geweest. Daar zou hij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Iraans-Nederlandse activisten.

De Iraaks-Zweedse man fotografeerde en filmde mensen bij activiteiten van de Ahwazi-gemeenschap. Hij zou ook informatie hebben verzameld als inloggegevens van leden van de gemeenschap. Hij heeft ontkend dat hij zich schuldig maakte aan spionage.

De Ahwazi zijn een minderheid die vooral in de onrustige Iraanse provincie Khuzestan leeft. Daar hebben ze volgens Amnesty International te maken met discriminatie. Iran arresteerde honderden leden van de minderheidsgroep na een bloedige aanslag op een militaire parade in 2018 in regiohoofdstad Ahvaz. Die is opgeëist door separatisten.