Zes medeverdachten Taghi vrijgelaten

De zes mensen die dinsdag werden aangehouden in de nasleep van de arrestatie van Ridouan Taghi, zijn weer op vrije voeten. Een van hen, een 45-jarige man, is vrijdag formeel in bewaring gesteld op verdenking van witwassen, maar die voorlopige hechtenis is ook direct geschorst. Hij is nu onder voorwaarden vrij. De zes blijven verdacht.

De man heeft vermoedelijk tussen 2015 en 2018 voor Taghi een appartement in Brussel gehuurd. De huur van 4300 euro per maand werd in de eerste zeven maanden contant afgerekend. Ook de borg van 25.800 euro werd contant betaald.

Bij huiszoeking in de woning van de man en op een ander adres in Amsterdam is beslag gelegd op gegevensdragers en ruim 14.000 euro aan cash geld.