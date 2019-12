Groningen krijgt testcentrum voor hyperloop

Het European Hyperloop Center moet gaan bestaan uit een laboratorium en een testbaan van 3 kilometer. Die verrijzen ten oosten van de stad Groningen. Initiatiefnemer Hardt Hyperloop uit Delft investeert 25 miljoen euro, de provincie Groningen draagt 3 miljoen euro bij. De bouw moet komend najaar beginnen en in 2022 moet het complex klaar zijn.

De hyperloop is een supersnelle vacuümtrein. Hij vliegt door een buis die vrijwel vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken. Een rit Amsterdam-Parijs zou dan een half uur duren. Het is een soort buizenpost voor mensen en goederen.

De hyperloop is nu nog toekomstmuziek, maar het ruimtevaartbedrijf SpaceX van de kleurrijke zakenman Elon Musk ziet er brood in. SpaceX houdt elk jaar een speciale hyperloopwedstrijd, waar ook een studententeam uit Delft aan meedoet. Uit dat team komt Hardt voort.