Leveringen aan Etos geraakt door staking distributiecentrum

Werknemers van het distributiecentrum van Etos in Beverwijk leggen vrijdag voor de tweede dag op rij het werk neer voor een hoger loon. Daardoor worden leveringen aan winkels verstoord en dreigen volgens vakbond FNV kort voor kerst lege schappen bij de drogisterijketen. Een woordvoerster van Etos bevestigt dat leveringen geraakt worden, maar opmerkingen over lege schappen vindt ze ietwat overdreven.

Vanuit Beverwijk worden volgens vakbond FNV meer dan 500 winkels in Nederland bevoorraad. Dat gebeurt door circa 240 werknemers, deels uitzendkrachten. Personeel eist een structurele loonsverhoging van 5 procent. Cao-onderhandelingen liepen vooralsnog op niets uit. Op donderdag werd ook al gestaakt. Volgens FNV ging het om ruim honderd stakers. Etos spreekt van enkele tientallen.

Etos rept nu in een interne memo wel over het eerlijk moeten verdelen van volumes onder winkels. "We hebben ervoor gekozen om de belangrijkste artikelen wel uit te leveren, maar reken erop dat je een aanzienlijk deel van je bestellingen bij de maandagaflevering zult missen", zo valt te lezen. Etos zegt de gang van zaken te betreuren en heeft FNV uitgenodigd aan de onderhandelingstafel. Volgens de bond heeft het bedrijf tijd genoeg gehad en moet het bedrijf nu over de brug komen.