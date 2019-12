Jeroen Pauw neemt talkshowtafel mee het land in

Jeroen Pauw, die vrijdagavond na vijf jaar voor de laatste keer zijn latenighttalkshow Pauw presenteert, verheugt zich al op de tv-programma’s die hij volgend jaar mag maken voor de NPO. Hij neemt zijn talkshowtafel mee het land in voor verdiepende gesprekken in gevangenissen, ziekenhuizen of verpleeghuizen.