Arib nodigt Kamer uit Auschwitz te bezoeken

Om de viering van 75 jaar vrijheid volgend jaar luister bij te zetten, wil Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib met de Kamer het voormalige vernietigingskamp Auschwitz bezoeken. Arib nodigde de Kamerleden daarvoor donderdag uit in haar toespraak waarmee ze het jaar afsloot. De Tweede Kamer is tot 14 januari met reces.

In haar traditionele speech blikte Arib terug op de maanden sinds de zomer. De oproep van GroenLinks-leider Jesse Klaver om minder 'scorebordpolitiek' te bedrijven ten spijt, staat de agenda van de Tweede Kamer nog steeds propvol, constateerde Arib. Voordat 2020 is begonnen staan er al 125 meerderheidsdebatten en 85 dertigledendebatten op de rol. In 2019 dienden Kamerleden ruim 4000 moties in, en werden er meer dan 3000 schriftelijke vragen gesteld.

"Uit deze cijfers blijkt dat we niet zo terughoudend zijn geweest met het inzetten van onze instrumenten", zei Arib. "Dat is jammer. Tegelijkertijd zie ik ook dat het onze rol is om de regering kritisch te bevragen en te controleren."

Arib stond ook stil bij de vele protesten die de afgelopen maanden in Den Haag werden gehouden. De leraren, de boeren, de bouwers, allemaal kwamen ze naar de hofstad om te "eisen dat ze gehoord worden".

Speciale aandacht had Arib voor de affaire met de kinderopvangtoeslagen, waarbij honderden ouders onterecht door de Belastingdienst als fraudeur werden bestempeld. Ze noemde het debat over de kwestie, waarbij sommige ouders op de tribune hun emoties maar moeilijk in bedwang konden houden, "een van de meest indrukwekkende debatten van het afgelopen jaar".