Bijleveld vraagt VS opnieuw om rapport met dodental aanval Hawija

Officieel is onbekend hoeveel doden zijn gevallen bij de Nederlandse aanval op Hawija in Irak in juni 2015. Maar Amerikaanse militairen noemen toch cijfers. Daarmee wijken ze af van de officiële lijn. Tot frustratie van minister Ank Bijleveld (Defensie). "Ik vind dit waardeloos", zei ze in de Kamer. Ze gaat nog maar eens in Washington aan de bel trekken.

Het debat donderdag ging over de vraag of er wel of niet een eindrapport door het Amerikaanse hoofdkwartier (Centcom) is gemaakt over de aanval. Een woordvoerder van Centcom zei deze week tegen het radioprogramma De Nieuws BV dat die wel was gemaakt. Eerder had Bijleveld gezegd dat zo'n rapport niet bestond.

De aanval op Hawija ligt gevoelig in de Kamer en die wilde dus opheldering. De persvoorlichter van Centcom had zich vergist, aldus de minister die deze week weer navraag had gedaan bij de Amerikanen. Maar tijdens het debat kwamen NRC en NOS met nog een Amerikaanse militaire woordvoerder op de proppen die zei dat het Amerikaanse leger al anderhalf jaar zeventig burgerdoden van Hawija meeneemt in de statistieken.

Contact

"Ik vindt dit heel vervelend en waardeloos", reageerde een geërgerde Bijleveld. Volgens haar gaat de betreffende zegsman helemaal niet over de kwestie. Nemen de Amerikanen Defensie wel serieus, vroeg Isabella Diks (GroenLinks). Volgens Sadet Karabulut (SP) "stinkt het zaakje".

Bijleveld laat haar hoogste militair nu contact opnemen met zijn Amerikaanse ambtgenoot om dit soort verwarring in de toekomst te voorkomen. Zelf gaat ze haar collega Mark Esper ook nog maar eens aan de mouw trekken. En ze gaat op verzoek van de Kamer weer vragen of de twee Amerikaanse rapporten over Hawija openbaar kunnen worden. Al heeft ze daar weinig vertrouwen in.

Centcom

Volgens Centcom is niet vast te stellen hoeveel doden er zijn gevallen in Hawija. Aan die lijn houdt Bijleveld zich, "hoe vervelend ook". Ze gelooft wel dat het om "grote aantallen" zal gaan, maar meer kan ze er niet over kwijt.

Het is een precaire zaak voor de CDA-minister. Eerder kreeg ze een motie van wantrouwen aan de broek over de kwestie. Ze is nog niet van het dossier af, dat werd op de laatste vergaderdag voor het kerstreces wel heel duidelijk.