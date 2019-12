'Historische' slag tegen maffia in Calabrië

Aan de acties die donderdag begonnen, hebben zeker 2500 agenten meegedaan, maar ook parachutisten. Het Openbaar Ministerie in de Calabrische hoofdstad Catanzaro meldde dat vooral de Mancuso-clan uit Limbadi in het vizier is geweest. Het is de grootste antimaffiaoperatie sinds de jaren tachtig. Toen was het een actie tegen de Siciliaanse maffia, de Cosa Nostra.

De actie zou eigenlijk in de vroege uren van vrijdag beginnen, maar omdat enkele maffiabazen er lucht van kregen, is de operatie 24 uur vervroegd.