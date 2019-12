Ruim 15 jaar cel voor moord op bejaarde moeder

De 57-jarige Hans W. is in hoger beroep veroordeeld tot 15 jaar en 9 maanden celstraf voor de moord op zijn moeder. Zijn vrouw Susanna H. is vrijgesproken. Beiden kregen eerder een celstraf van 10 jaar opgelegd.

Het gerechtshof in Amsterdam acht het bewezen dat W. zijn 80-jarige moeder in juni 2016 heeft vergiftigd met een overdosis van de pijnstiller oxycodon, in haar woning aan het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost. Hij was eerder veroordeeld voor doodslag, maar volgens het hof is er sprake van moord. Daarnaast is er onvoldoende bewijs dat zijn 58-jarige vrouw betrokken was bij het misdrijf.

De moord was vermoedelijk gepleegd vanwege de erfenis, waar W. als enige recht op had. De bejaarde vrouw, die dementerend was, werd door haar zoon en zijn vrouw geïsoleerd en zij was ernstig verwaarloosd. Haar jaren geleden overleden man had fortuin gemaakt in het vastgoed.

Het Openbaar Ministerie had zowel de rechtbank als het hof gevraagd de twee zestien jaar op te sluiten.