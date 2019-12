Advocaat van Taghi in gevangenis Vught voor verhoor

De advocaat van Ridouan Taghi, Inez Weski, is donderdagmiddag aangekomen bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Weski was eerder op de dag bij een groot liquidatieproces rond leden van motorclub Caloh Wagoh en zei daar naar de gevangenis af te reizen om een verhoor van Taghi door de rechter-commissaris bij te wonen.