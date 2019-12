Oekraïne heeft weer ambassadeur in VS

Oekraïne heeft weer een ambassadeur in de Verenigde Staten. President Volodimir Zelenski benoemde voormalig VN-ambassadeur Volodimir Jeltsjenko op die belangrijke post. Zijn voorganger Valeri Tsjaly was eerder dit jaar ontslagen.

De VS zijn een belangrijke bondgenoot voor Oekraïne, waar pro-Russische separatisten in opstand zijn gekomen in het oosten van het land. Oekraïne speelt ook een hoofdrol in de affaire rond de Amerikaanse president Donald Trump. Die wordt ervan beschuldigd dat hij zijn ambtgenoot Zelenski onder druk heeft gezet om een onderzoek in te stellen naar de Democraat Joe Biden, die het bij de verkiezingen van volgend jaar wil opnemen tegen Trump.